Opgedoken blogbericht over Kate Middleton brengt Meghan Markle in lastig parket

Royalty Een onmogelij­ke relatie tussen schoonzus­sen: waarom het ontspoorde tussen prinses Kate en Meghan Markle

Volgens de Britse prins Harry (38) zat er tussen zijn vrouw Meghan (41) en zijn schoonzus Catherine (41) al van in het begin een haar in de boter, zo lezen we in zijn memoires ‘Reserve’. Harry verwijt de vrouw van zijn broer William (40) kilheid en vooroordelen, maar is dat wel terecht? Want ook Meghan is duidelijk niet vrij van zonden. Wat wél zeker is: de cultuurclash tussen beide dames viel niet te overbruggen. Een reconstructie van wat begon als een beloftevolle start, maar uiteindelijk uitdraaide op een totaal onmogelijke relatie. “Ik weet dat ik degene ben die jou aan het huilen heeft gebracht.”