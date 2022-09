Operation London Bridge: wat staat er vandaag te gebeuren?

HERLEES. Lichaam van de Queen komt aan bij Buckingham Palace, kinderen en kleinkinde­ren wachten haar op

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. De kist van de overleden koningin stond vandaag opgesteld in de St. Giles kathedraal in Edinburgh, waar de Schotten een laatste groet konden brengen. Intussen is het lichaam aangekomen in Londen, waar het naar Buckingham Palace werd gebracht. De kinderen en kleinkinderen van de Queen, inclusief Harry en Meghan, wachtten de kist op in het paleis. Vannacht zal de kist opgesteld worden in de Bow Room, morgen wordt ze overgebracht naar Westminster Hall. Herlees hier onze liveblog van dinsdag 13 september.

6:49