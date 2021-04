Operation Forth Bridge: dit zal de komende dagen gebeuren nu prins Philip overleden is

RoyaltyGroot-Brittannië is in de rouw nu prins Philip vrijdagochtend overleed. Hoewel het paleis diep bedroefd is, lag het stappenplan voor zijn overlijden toch al enkele jaren klaar. Gisteren werd ‘Operation Forth Bridge’ officieel geactiveerd, en dit is wat er de komende dagen te gebeuren staat.

‘Operation Forth Bridge’ is de officiële codenaam voor Philips overlijden. Het verwijst naar een brug tussen Edinburgh en Perth. Iedere royal heeft zo’n eigen codenaam. Voor de koningin is dat bijvoorbeeld ‘Operation London Bridge’. Als die codenaam wordt gebruikt, weten de medewerkers binnen de paleismuren wat er aan de hand is, en wat ze moeten doen.

Hoewel het stappenplan al jaren vastligt, is het door de coronacrisis het nog niet duidelijk of alles zoals gepland zal kunnen doorgaan. De kans is groot dat het hele ‘Londen-luik’ gewoonweg wordt geschrapt en dat het stoffelijk overschot van de prins dus in Windsor blijft, waar op de dag van de begrafenis ook militair ceremonieel eerbetoon zou te zien zijn.

Onder voorbehoud is dit de planning:

Zaterdag 10/04

Prins Philip zou vandaag overgebracht worden via de weg naar Londen. Om 13u (Belgische tijd) zouden er kanonschoten te horen zijn in Hyde Park en in de Tower of London. De kist zou worden geplaatst in de Chapel Royal in Saint James’s Palace in Londen. Daar wordt geen publiek toegelaten, er is dus geen publieke laatste groet voorzien.

Volledig scherm Het privé appartement van The Queen © RV

Volledig scherm Chapel Royal in Saint James's Palace in Londen © RV

Vrijdag 16/04

Op vrijdag 16 april zou de kist dan overgebracht worden van de Chapel Royal naar The Queen’s Chapel voor de nacht. Voor die reden omdat het eenvoudiger zou zijn om de kist opnieuw te verhuizen de volgende dag voor de rouwstoet. Vrijdagavond zou er een wake plaatsvinden met de kinderen en kleinkinderen in The Queen’s Chapel.

Volledig scherm The Queen's Chapel © RV

Zaterdag 17/04

Op zaterdag 17 april om 12u57 zou de kist The Queen’s Chapel verlaten. Om 13u zou er in het hele Verenigd Koninkrijk één minuut stilte worden gehouden. De kist zou nadien te voet begeleid worden door marinesoldaten, prins Philip zat zelfs bij de marine, en overgebracht worden in de rouwstoet naar Wellington Arch in Hyde Park. Daar zou de kist in een wagen worden gelegd. Bij vertrek zouden er opnieuw kanonschoten klinken in Hyde Park. Het traject zou vervolgens lopen naar Windsor Castle waar er bij aankomst ook kanonschoten te horen zouden zijn.

De begrafenis zelf zal plaatsvinden in de St George’s Chapel in Windsor Castle. Nadien zal de kist bijgezet worden in de koninklijke crypte. Om 15u30 zou de begrafenisplechtigheid starten in de St George’s Chapel. De Queen moet nog beslissen over de duur van de nationale rouwperiode. Normaal is dat vanaf het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. De koninklijke familie is vanaf de eerste dag van het overlijden officieel een maand in rouw.

Volledig scherm Windsor Castle © RV

Volledig scherm St George's Chapel, Windsor Castle © RV

Nadien zal de Queen mogelijk nog de natie toespreken, maar dat zal volledig afhankelijk zijn van hoe ze zich op dat moment zal voelen. Het is geen verplichting, maar mogelijk wil ze de Britten wel zelf bedanken voor hun steun. Britse vlaggen op de koninklijke residenties gaan meteen halfstok tot en met de dag van de begrafenis, behalve in Windsor Castel, waar de Queen verblijft.

Buckingham Palace zal ook aan de Britten zeggen dat de mensen die bloemen en kransen willen neerleggen, dat ook kunnen doen op een plek in het Green Park in Londen. De officiële rouwregisters liggen in Saint James’s Palace en de Queens Gallery in Buckingham Palace.

Volledig scherm Als de queen eerder sterft, zou Charles de leiding hebben tijdens ‘Operation Forth Bridge’. © REUTERS

Periode van nationale rouw

De periode van nationale rouw zal vermoedelijk 8 dagen duren. Deze periode geldt voor het volledige Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Tijdens deze periode hangen de vlaggen in het land halfstok, met uitzondering van de koninklijke vlag boven Buckingham Palace. Die representeert namelijk de hele monarchie, die uiteraard blijft verdergaan na het overlijden van Philip.

De ceremoniële staf of scepter die gebruikt wordt in het Britse parlement, wordt overdekt met een zwarte lap stof of aangekleed met een zwarte strik. Vrouwelijke parlementsleden moeten bovendien zwarte armbanden van precies 8,25 centimeter breed dragen aan hun linkerarm. Mannelijke parlementsleden dragen zwarte stropdassen.

De Queen zal geen officiële taken uitvoeren tot de rouwperiode eindigt. Dat betekent dat er voorlopig ook geen nieuwe wetten worden goedgekeurd. Tot slot wordt er aan lokale overheden gevraagd om “zeer goed na te denken" over het al dan niet laten doorgaan van officiële aangelegenheden. In principe zouden alle feestelijkheden moeten worden stilgelegd.

Royals in het zwart

Vanaf het exacte moment dat de rouwperiode wordt afgekondigd, schrijft het koninklijke protocol voor dat leden van de koninklijke familie en iedereen die hen vertegenwoordigt overschakelen naar zwarte kleding. Daarnaast dragen ze ook een rouwband. Dat is meteen de reden waarom reizende royals nooit vertrekken zonder een zwarte outfit en een rouwband in zijn of haar koffer. De zwarte kleding wordt gedragen tot het eind van de rouwperiode, die meestal stopt na de begrafenis. Ook televisiepresentatoren worden verondersteld zwart te dragen.

Volledig scherm De Queen en prins Philip tijdens haar kroningsdag in 1953. © Getty Images

Harry keert terug

Onduidelijk is wat prins Harry zal doen, nu zijn grootvader gestorven is. Gezien hij en zijn echtgenote Meghan uit de koninklijke ‘firm’ zijn gestapt, zijn ze niet verplicht om zwart te dragen. Royalty-watchers denken echter wel dat ze alsnog die keuze zullen maken als teken van respect. Harry is bovendien in quarantaine gegaan voor het geval hij snel naar het VK moet afreizen. Hij woont momenteel in Californië, maar verwacht wordt dat hij meteen terugkeert en de begrafenis zal bijwonen.

