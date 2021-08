Operatie prinses Charlène goed verlopen

Royalty Politie in Londen gaat zaak prins Andrew opnieuw bekijken: “Niemand staat boven de wet”

13 augustus De rechtszaak die door Virginia Roberts Giuffre (38) in New York is aangespannen tegen prins Andrew (61), wordt ook in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend gevolgd. Politieofficier Dame Cressida Dick heeft laten weten “de feiten opnieuw te bekijken”. Dit meldt het Britse radiostation LBC.