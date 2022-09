‘Operatie London Bridge’: dit plan treedt in werking wanneer de Queen overlijdt

RoyaltyHet ziet er niet goed uit voor de Britse Queen. Artsen hebben haar onder medisch toezicht geplaatst en haar zoon en kleinzoon zijn onderweg naar Balmoral, waar ze momenteel verblijft. Mocht het ondenkbare gebeuren, treedt ‘Operatie London Bridge' in werking: een strak uitgewerkt draaiboek waarin tot op het uur vastgelegd werd wat er moet gebeuren. Maar wat staat er nu precies in die plannen? Dit is de uitgebreide tijdlijn van wat de Britten en de nieuwe koning te wachten staat als de Queen overlijdt.

D-Day: De koningin sterft

Het ondenkbare is gebeurd: koningin Elizabeth II heeft haar laatste adem uitgeblazen. In de uren na haar dood zal er een soort waterval-systeem van telefoontjes worden gepleegd om alle nodige mensen op de hoogte te brengen. Als eerste wordt de premier op de hoogte gebracht door de privésecretaris van de koningin. Niet met de simpele woorden ‘De koningin is dood’, maar wel met de gevleugelde woorden ‘London Bridge is down’. Daarmee wordt uiteraard verwezen naar de codenaam van de hele operatie, ‘London Bridge’. Ook enkele van de belangrijkste ministers en de Privy Council Office, het team rond de Queen, worden op de hoogte gesteld van het overlijden. De ministers krijgen trouwens niet de codenaam te horen, maar wel de eenvoudige boodschap: ‘We zijn net op de hoogte gesteld van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin.’ De ministers moeten dat nieuws evenwel met alle discretie behandelen. Ze krijgen bovendien ook een e-mail toegestuurd met daarin dezelfde boodschap.

Buckingham Palace zal het nieuws in een mededeling bekendmaken aan het publiek.

Binnen de tien minuten nadat de ministers de e-mail gekregen hebben, moeten de vlaggen op Whitehall - de regeringszetel van het Verenigd Koninkrijk - halfstok hangen. Enkele jaren geleden werd de oefening al eens gemaakt, maar Downing Street - het kabinet van de eerste minister - trok toen aan de alarmbel. Er is namelijk geen ‘vlag-officier’ of iemand die constant stand-by is om de vlag indien nodig halfstok te hangen. Een medewerker van Downing Street maakte zich dan ook zorgen dat het publiek ‘kwaad’ zou worden als er iemand extern voor moest komen en het langer dan tien minuten zou duren voor die vlag halfstok hing. Het probleem zou ondertussen opgelost zijn, al is niet helemaal duidelijk welke maatregelen hiervoor dan werden genomen.

Na het nieuws van het overlijden van de Queen zal het parlement samenkomen. De eerste minister zal als eerste een mededeling doen over haar overlijden, de rest van de ministers moet wachten. De minister van Defensie kan zich wel al bezighouden met het plannen van de geweerschoten als eerbetoon aan de Queen. En er zal een minuut van stilte worden aangekondigd.

We leven in de 21ste eeuw en dus moet er ook aan de sociale media gedacht worden. De website van de koninklijke familie zal helemaal zwart worden gemaakt, met enkel een korte mededeling waarin het overlijden van de Queen wordt bevestigd. De website van de overheid - Gov.uk - zal bovenaan een zwarte banner krijgen, net zoals alle sociale media-pagina’s die gelinkt zijn aan de overheid. Ook opmerkelijk: geen enkele pagina zal mogen retweeten - tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het communicatiehoofd.

Uiteraard moet er ook aan opvolging gedacht worden - die de gevleugelde naam ‘Operatie Spring Tide’ meekreeg. De eerste minister zal op audiëntie gaan bij de nieuwe koning, Charles. Die zal vervolgens om zes uur ‘s avonds het land toespreken op nationale televisie. Op hetzelfde moment zal er in St. Paul’s Cathedral, in hartje Londen, een herdenkingsdienst worden georganiseerd voor de eerste minister en enkele andere belangrijke ministers. De dienst moet “spontaan” lijken, blijkt uit de documenten.

Volledig scherm Prins Charles © Getty Images

D-Day+1: Charles begint aan z’n nieuwe taak

Om tien uur ‘s morgens op de dag na het overlijden van de Queen, komt het Accession Council, de toetredingsraad, bij elkaar om Charles uit te roepen tot nieuwe koning. Daarbij moeten honderden raadslieden - waaronder de premier en enkele andere ministers - aanwezig zijn. Ze moeten daarvoor in kostuum komen, met een zwarte of donkere das. Versieringen zijn niet toegestaan.

De aankondiging, waarin bevestigd wordt dat Charles de nieuwe koning is, wordt daarop voorgelezen in St. James’ Palace en de Royal Exchange in Londen. Vervolgens komt het parlement nog eens samen om een boodschap van medeleven te brengen. Het parlement zal daarna tien dagen lang niet werken.

Om half vier ‘s middags hebben de premier en het kabinet een audiëntie bij de nieuwe koning. Belangrijke opmerking: echtgenoten zijn daarbij niet toegelaten.

D-Day+2: De doodskist van de Queen keert terug naar Buckingham Palace

Op de tweede dag na het overlijden van de Queen moet haar doodskist - met stoffelijk overschot - naar Buckingham Palace worden gebracht. Als ze daar overlijdt, is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar de Queen heeft nog wel andere verblijven.

Als ze sterft op het Schotse Balmoral gaat ‘Operatie Unicorn’ van start. Als het mogelijk is, zal ook in dit geval haar lichaam via de koninklijke trein verplaatst worden. Als dat niet kan, begint ‘Operatie Overstudy’. Het lichaam zal dan via vliegtuig vervoerd worden. Ook in dit geval zullen de premier en de ministers ter plaatse zijn om het lichaam te verwelkomen.

D-Day+3: Koning Charles gaat op tournee

Op de derde dag na het overlijden van de Queen gaat de kersverse koning Charles ‘s morgens naar Westminster Hall, waar hij een motie van medeleven zal ontvangen. Daarna vertrekt Charles op tournee door het Verenigd Koninkrijk. Beginnen doet hij in Schotland. Hij zal er het Schotse parlement bezoeken en een eredienst in St. Giles Cathedral in Edinburgh bijwonen.

D-Day+4: Op naar Noord-Ierland

Vervolgens trekt koning Charles naar Noord-Ierland. Ook daar zal hij een motie van medeleven ontvangen op Hillsborough Castle en een eredienst bijwonen in St. Anne’s Cathedral in Belfast.

Terug in Londen wordt er geoefend voor ‘Operatie Lion’. Dat is de processie waarbij de doodskist van de Queen van Buckingham Palace naar het Paleis van Westminster wordt gebracht.

Volledig scherm Westminster Hall, de begrafenis van de Queen Mother in 2002 © AP

D-Day+5: Operatie Lion

Een dag later is het dan zover: de processie begint. Die zal het lichaam van de Queen op een ceremoniële route door Londen brengen. Eenmaal aangekomen in Westminster Hall volgt er nog een eredienst.

D-Day+6 tot D-Day+9: Afscheid van de koningin

Drie dagen lang zal koningin Elizabeth II in het paleis van Westminster liggen (‘Operatie Feather’). De doodskist zal op een zogeheten katafalk staan, een kleine verhoging, in het midden van Westminster Hall. 23 uur per dag zal het publiek een laatste groet kunnen komen brengen aan hun geliefde koningin. Vips zullen een ticket met tijdsperiode krijgen zodat ze zeker afscheid kunnen nemen.

Op D-Day+6 wordt er geoefend voor de begrafenis. Op D-Day+7 trekt koning Charles naar Wales, waar hij opnieuw een motie van medeleven krijgt en een eredienst bijwoont, dit keer in de Liandaff Cathedral in Cardiff.

De verschillende overheidsdiensten zullen in deze drie dagen volop bezig zijn met de voorbereiding van de begrafenis. En dat belooft geen gemakkelijke klus te worden. Buitenlandse zaken moet zich bezighouden met het regelen van de aankomst van verschillende wereldleiders en belangrijke personen voor de begrafenis. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met een waarschijnlijk grote hoeveelheid toeristen die naar Londen gaan afzakken.

Binnenlandse Zaken is dan weer verantwoordelijk voor de veiligheid. Vermoed wordt dat er een verhoogde kans is op terroristische aanslagen en dus moet er grote alertheid uitgeoefend worden. Het departement van Transport maakt zich dan weer zorgen over de grote aantallen mensen die op de dag van de begrafenis naar Londen zullen afzakken en wat voor gevolgen dat zal hebben voor het openbaar vervoer. Worst-case scenario? Dat Londen volledig ‘vol’ zit (op het vlak van vervoer, eten, gezondheid en verblijven), voor de eerste keer in de geschiedenis.

De koningin zelf heeft trouwens nog vastgelegd dat de dag van haar begrafenis een dag van nationale rouw wordt. Het wordt een vakantiedag, maar zal zo niet benoemd worden. Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze hun werknemers de dag vrijaf geven. En als de begrafenis in een weekend of op een feestdag valt, kan die dag vrijaf niet later gerecupereerd worden.

D-Day+10: De begrafenis zelf

De begrafenis van de Queen zal plaatsvinden in Westminster Abbey. Om twaalf uur ‘s middags wordt er in het hele land twee minuten stilte gehouden. De koningin zal uiteindelijk begraven worden in de King George VI Memorial Chapel in het kasteel.

