‘Operatie Eenhoorn’ en ‘Operatie London Bridge’: dit staat er de komende dagen te gebeuren nu de Queen is overleden

Mensen over de hele wereld herdenken dood van prinses Diana

Over de hele wereld wordt de dood van prinses Diana herdacht. In Londen verzamelden fans zich voor de poorten van Kensington Palace. Maar ook in Parijs, waar de prinses 25 jaar geleden verongelukte, betuigen mensen hun respect. “We zullen nooit vergeten wat ze allemaal voor ons gedaan heeft”, klinkt het bij haar fans.

