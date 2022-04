Opening van Koninklijke Serres loopt als een trein: "We verwachten zo'n 100.000 bezoekers”

Royalty Het verborgen zwembad en de ‘waanzinni­ge’ kelder voor prins Laurent: Koninklij­ke Serres van Laken geven geheimen prijs

Waarom vluchtte prinses Louise destijds de serres in tijdens haar huwelijksnacht? Waarom moesten de meer dan 300 jaar oude oranjebomen wijken van Guy Verhofstadt? En waarom werd de voormalige toezichthouder van de serres naar de cel gestuurd? Nu de lente in het land is, zwaaien de deuren van de Koninklijke Serres van Laken weer open, zoals koning Leopold II dat al wilde. Drie weken lang kunnen nieuwsgierigen de glazen paviljoenen ontdekken en er de zeldzame planten bewonderen. Maar er is nog veel meer dat bezoekers níet te zien krijgen...

15 april