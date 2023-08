Openhartig over zijn traumaverwerking: enkele straffe onthullingen uit docu ‘Heart of Invictus’ van prins Harry

‘Heart of Invictus’ toont een groep internationale deelnemers aan de Invictus Games, het sportevenement dat in 2014 werd opgezet door prins Harry, voor veteranen die psychisch of lichamelijk gewond geraakten tijdens hun legerdienst. ‘Heart of Invictus’ is intussen de derde titel die Archewell Productions, het productiebedrijf van prins Harry en zijn vrouw Meghan, voor Netflix heeft gemaakt. Zo braken de Sussexen zelfs eerder al records met hun docureeks ‘Harry & Meghan’, waarin ze openhartig vertelden over hun tijd in het Britse koningshuis.

Maar nu is het volgende le moment suprême eindelijk daar: de docu ‘Heart of Invictus’, boordevol nieuwe onthullingen en straffe uitspraken van de hertog van Sussex. Een ding staat vast: de Britse prins houdt - zoals verwacht - opnieuw geen blad voor de mond.

Traumaverwerking

Ongetwijfeld de strafste aflevering van de documentaire is de tweede. Hierin beweert Harry onder meer dat hij niet kon rekenen op veel steun toen hij terugkeerde van zijn legerdienst in Afghanistan met PTSS (posttraumatische stressstoornis). Over zijn terugkeer zegt hij het volgende: “Het grootste probleem voor mij is dat niemand om mij heen echt kon helpen. Ik had niet die ondersteunende structuur, dat netwerk of dat deskundig advies om te identificeren wat er werkelijk met mij aan de hand was.” Jaren later toen hij nog steeds erg in de knoop lag met zichzelf besloot hij hulp te zoeken. “Helaas, net als bij de meesten van ons, is de eerste keer dat je therapie echt overweegt, wanneer je in de foetushouding op de grond ligt en wenst dat je al eerder met dit soort dingen te maken hebt gehad.”

Zijn terugkeer maakte heel wat los, zo ook zijn onverwerkt trauma rond het plotse overlijden van zijn moeder, prinses Diana in 1997. “De trigger voor mij was eigenlijk de terugkeer uit Afghanistan. De dingen die naar boven kwamen, dateren uit 1997, vanaf mijn twaalfde. Het verlies van mijn moeder op zo'n jonge leeftijd, het trauma dat ik had. Ik was me er nooit echt van bewust en het werd nooit echt besproken... Ik onderdrukte het zoals de meeste jongeren zouden hebben gedaan.” Naar eigen zeggen ‘stuiterde hij tegen muren’. “Ik dacht: ‘wat is hier aan de hand? Ik voel nu allés in plaats van verdoofd te zijn?’” Pas op 28-jarige leeftijd begon hij haar heengaan echt te verwerken.

Volledig scherm De uitvaart van prinses Diana in 1997 met William, Harry en Charles. © EPA

Legeruniform

In de derde aflevering lijkt hij (al dan niet subtiel) te zinspelen op zijn eigen legerdienst toen hij tijdens een videogesprek belde met enkele Invictus-deelnemers om hen aan te moedigen. “Jullie stonden er elke dag. Droegen een uniform en om de een of andere reden moesten jullie het uniform aan de haak hangen. Maar die dienst zit in jullie bloed, dát verlaat nooit het lichaam.” Ook opvallend, tijdens datzelfde gesprek vloekte de hertog en liet hij het ‘f’-woord vallen, tot groot jolijt van de deelnemers.

Harry heeft in totaal zo’n tien jaar lang in het leger gezeten, tot 2015. Maar toen hij besloot om samen met zijn echtgenote Meghan Markle een stap terug te zetten, moest hij verschillende militaire eretitels inleveren. Een beslissing waar Harry het tot op de dag van vandaag nog steeds moeilijk mee heeft.

Geen stalen zenuwen

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, is echter amper te zien in deze documentaire, maar verschijnt wél in een heel opmerkelijk fragment. Zo is in de allereerste episode te zien hoe Meghan haar man probeert te kalmeren, voordat die een speech moet geven op het Salute to Freedom Gala in New York. “Ik heb dit al een tijdje niet meer gedaan”, zegt Harry in de aflevering. “Mijn hart... Ik ben zenuwachtig.” Verder ziet de kijker de prins nerveus ijsberen doorheen de ruimte en proberen zijn ademhaling terug onder controle te krijgen.

‘Heart of Invictus’, te bekijken op Netflix.

