Op vraag van koning Charles zelf: prins Harry zal militair kostuum dragen tijdens wake

Royalty HERLEES. Lange rijen om Queen laatste groet te brengen, vier kinderen van Elizabeth houden wake in kathedraal

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. Haar lichaam werd vanmiddag van de officiële Schotse residentie Holyroodhouse in hoofdstad Edinburgh in processie overgebracht naar de St. Giles kathedraal, waarbij prins Andrew enkele verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg. In de kathedraal vond een herdenkingsdienst plaats in aanwezigheid van koning Charles, zijn broers en zijn zus. Nu krijgt de bevolking 24 uur de tijd om een groet te brengen aan de overleden koningin.

13 september