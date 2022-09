"Op dat moment dacht ze niet als moeder": hoe de Queen in de jaren 70 het geluk van haar zoon fnuikte

Royalty “Ze is nu bij opa”: de aandoenlij­ke reactie van kleine prins Louis op overlijden van zijn overgroot­moe­der

De Queen is overleden. En hoewel de hele wereld rouwt, is de impact toch het grootst voor haar familie. Zeker voor haar jonge achterkleinkinderen: George, Charlotte en Louis. De kinderen van prins William zijn intussen op de hoogte van het feit dat ‘Grannie’ er niet meer is. Vooral de kleine prins Louis had daarop een hartverwarmende reactie.

