"Op dat moment dacht ze enkel als koningin, niet als moeder": hoe de Queen in de jaren 70 het geluk van haar zoon fnuikte

RoyaltyVan je familie moet je het hebben, moet koningin Elisabeth (96) in de jaren zeventig gedacht hebben. Zus Margaret zorgde met haar bikinifoto’s en knappe toyboy voor het schaamrood op de koninklijke wangen, maar ook de keuze van prins Charles voor Camilla doet de wenkbrauwen forsen. En dus grijpt Elizabeth, onder druk van haar adviseurs, in. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de jaren 70 een donkere periode was voor de Queen. Letterlijk zelfs, want toen de Londense mijnwerkers begonnen te staken, verviel haar hele stad in duisternis.