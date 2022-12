“Op dat ene moment zie je Meghans gezicht helemaal inzakken”: lichaams­taal­ex­pert analyseert 'Harry & Meghan’

Royalty“We zijn dankbaar dat we de kans hebben gekregen om ons liefdesverhaal te delen.” Het zijn de woorden van prins Harry (38) en Meghan Markle (41), die reageren nu hun docureeks ‘Harry & Meghan’ op Netflix staat. In de eerste drie afleveringen praten de prins en zijn vrouw vooral over hun relatie met elkaar en met de Britse roddelpers. Maar hoe oprecht was het allemaal? Dana Ketels, gedragsanalist en expert in non-verbale communicatie, analyseerde voor ons de beelden. “Alsof prins Harry zijn eigen woorden tegenspreekt.”