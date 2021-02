Op bezoek bij Camilla? Echtgenote prins Charles zet deuren van haar huis open voor privérondleiding

Clarence House is sinds 2003 de officiële residentie van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall, en is een van de laatste aristocratische herenhuizen in Londen. Het is gebouwd tussen 1825 en 1827 en vernoemd naar de eerste bewoner William Henry, hertog van Clarence. De indeling van de kamers in het huis is nog hetzelfde als toen de moeder van koningin Elizabeth er van 1953 tot 2002 woonde, en er hangen belangrijke werken van haar kunstcollectie.

Volledig scherm Camilla bij Clarence House

De rondleiding voor de hoogste bieder start in de tuin. Daar is een speciale plek te zien die prins Charles in 2004 liet inrichten ter nagedachtenis aan zijn oma. De huidige troonopvolger maakte zelf het ontwerp voor de beplanting. Daarna gaat de tour, net als tijdens de jaarlijkse openstelling van Clarence House in augustus, langs vijf kamers op de begane grond. Vanwege de coronacrisis gaan de deuren van Clarence House pas weer in 2022 open voor het grote publiek.

Wie eerder een bezoek aan het huis wil brengen, kan op 1 maart vanaf 09.00 uur Britse tijd dus bieden op de privérondleiding. Het minimumbod is 200 pond, ruim 230 euro. De opbrengst schenkt Camilla aan de Royal Osteoporosis Society, waar zij sinds 2001 de voorzitter van is. Die liefdadigheidsinstelling zet zich in voor het verbeteren van de preventie, diagnose en behandeling van osteoporose (botontkalking); een afname van botdichtheid waardoor botten minder stevig worden.

