Oordopjes, moedergevoelens en aandacht voor de oorlog: zo sluit ons vorstenpaar hun staatsbezoek aan Litouwen af

RoyaltyKoning Filip (62) en koningin Mathilde (49) hebben hun staatsbezoek aan Litouwen afgesloten met opnieuw aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Hij bezocht Belgische militairen die aan de grens met Wit-Rusland zijn gelegerd, zij ontmoette vluchtelingen en liet daarna in een restaurant haar moedergevoelens opspelen. Dit zijn hoogtepunten van hun derde en laatste dag in Litouwen.

Oordopjes voor koning Filip

Volledig scherm Koning Filip krijgt oordopjes. Ook de Litouwse president Gitanas Nauseda beschermt z'n oren. © BELGA

Koning Filip had oordopjes ingestoken voor zijn eerste activiteit van de dag. Hij bezocht Belgische militairen in de stad Pabradé, in het oosten van Litouwen, op tien kilometer van de grens met Wit-Rusland. Daar ligt een oefenterrein van een NAVO-missie. De koning volgde de demonstratie van een aanval door een fictieve vijand. Belgen hielpen die samen met Litouwers en Duitsers uit te schakelen, met de inzet van pantservoertuigen en tanks. Dat ging gepaard met schoten en explosies - vandaar de oordopjes.

Koning Filip, opperbevelhebber van het Belgisch leger, veroordeelde in een toespraak “het onbeschrijfelijke geweld” van het Russische leger in Oekraïne. Ook de Litouwse president Gitanas Nauseda luisterde mee. Hij had eerder deze week, tijdens het Belgisch staatsbezoek, zijn vrees herhaald dat Litouwen het volgende doelwit van de Russische president Poetin wordt.

Door de spanningen met Rusland is het aantal militairen in de “Litouwse” NAVO-missie verhoogd, van 1.200 naar 1.700. Onder hen 145 Belgen. Ze blijven tot begin 2023. Volgende zomer zou er een nieuw Belgisch detachement neerstrijken.

Volledig scherm Koning Filip bezoekt Belgische militairen in Pabradé. © BELGA

Volledig scherm Koning Filip, opperbevelhebber van het Belgisch leger, veroordeelde in een toespraak “het onbeschrijfelijke geweld” van het Russische leger in Oekraïne. © BELGA

Het verdriet (en de vreugde) van Oekraïne

Koningin Mathilde, die haar eigen ochtendlijk programma volgde, wilde eveneens aandacht aan de oorlog besteden. Terwijl haar echtgenoot Filip het militaire aspect belichtte, koos zij voor de menselijke benadering door een Oekraïens centrum in de hoofdstad Vilnius te bezoeken.

De koningin werd verwelkomd door kinderen. Op haar vraag wat ze studeerde, legde een dertienjarig meisje uit: “Engels en ik volg toneellessen. Allemaal in dit mooie centrum.” De kinderen toonden het hoge bezoek schilderijen die ze hadden gemaakt. Er zaten vrolijke kunstwerkjes bij van een huppelend meisje in typisch Oekraïense klederdracht, maar evengoed zwaarbeladen creaties over oorlogsgeweld en -leed. “Dit is Marioepol. Volledig vernietigd”, zo kreeg Mathilde duiding bij een zwartgeblakerd schilderij van een explosie.

Volledig scherm Koningin Mathilde ging in gesprek met de kinderen. © Photo News

Volledig scherm Koningin Mathilde. © Photo News

Volledig scherm Het koninklijk bezoek werd toepasselijk afgesloten met Oekraïense muziek en dans. © Photo News

Mathilde luisterde naar verhalen van vrouwen die hun man moesten achterlaten in Oekraïne en met hun gezin in Litouwen zijn beland. Dat liet een diepe indruk op haar na. Mathilde was naar eigen zeggen erg onder de indruk van een vrouw die eerder Wit-Rusland was ontvlucht en in Oekraïne een veilige haven dacht gevonden te hebben, maar ook daar na de Russische invasie moest vertrekken. “In maart begon de militaire actie in Oekraïne”, vertelde ze aan de koningin. “We hadden geen andere keuze dan vluchten. Nu zijn we hier, in Litouwen. Dit land helpt ons hard.”

Het centrum werd dit jaar opgericht na het begin van de oorlog. Oekraïense vluchtelingen krijgen er onder meer taallessen Litouws en Engels en kunnen psychologen, advocaten en hulpverleners raadplegen. Het is ook de bedoeling om mensen samen te brengen en hen de oorlog even te doen vergeten, door bijvoorbeeld in koor te zingen of dansles te volgen. Het koninklijk bezoek werd toepasselijk afgesloten met Oekraïense muziek en dans.

De moedergevoelens van Mathilde spelen op

“Hoe heet zij? Gabrielle? Ik heb een zoon Gabriël.” Koningin Mathilde was zichtbaar vertederd toen ze een negen maanden oude baby zag. “Gabrielle, een heel mooie naam”, oordeelde ze.

Het tafereel speelde zich af in een pannenkoekenrestaurant in Vilnius, waar mensen met een beperking werken. Het sociaal project is opgericht en wordt nog steeds geleid door de Nederlander Tim van Wijk (33). Zes jaar geleden, toen hij naar Litouwen verhuisde, zag hij in de eerste maanden maar twee mensen met een beperking in het openbaar. “Bijna alsof ze nergens zijn, niet eens bestaan.” Juist dat wilde onze uitgeweken noorderbuur doorbreken, door hen een volwaardige job te geven. Zijn restaurant is het eerste in de Baltische staat met die filosofie. “De komst van een koningin, vergezeld van de Litouwse presidentsvrouw, betekent veel voor het personeel. Ze liepen al een week zenuwachtig rond”, legde Van Wijk ons uit. “Het is goed voor de Litouwse bevolking om te zien dat hooggeplaatste mensen zich hier goed kunnen vermaken.”

Bij haar vertrek ontmoette Mathilde nog de familie van de zaakvoerder, onder wie zijn Litouwse vrouw en hun negen maanden oude dochter Gabrielle. De koningin legde uit dat Gabriël de tweede van haar vier kinderen is. “Hij zit in het leger.” De 19-jarige Gabriël is namelijk begonnen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Mathilde, logopediste en psychologe van opleiding, gaf de jonge ouders nog wat advies: “Geniet van jullie baby. Ze worden snel groot.” Haar oudste, kroonprinses Elisabeth, is dinsdag 21 geworden.

Volledig scherm Mathilde bezoekt een pannenkoekenrestaurant, waar mensen met een beperking werken. © Photo News

Volledig scherm "Het personeel was al de hele week zenuwachtig voor het bezoek", klonk het. © Photo News

Volledig scherm Koningin Mathilde ontmoet baby Gabrielle, de negen maanden oude dochter van de zaakvoerder van het restaurant. © Photo News

Herfstig in de Europese Culturele Hoofdstad

Filip en Mathilde zagen elkaar in de namiddag terug in Kaunas, de één na grootste stad van Litouwen. Ze maakten een wandeling door het centrum van wat dit jaar de Europese Culturele Hoofdstad is. Terwijl de geschiedenis en identiteit van de hoofdstad Vilnius een mix van Litouwen en Polen vormen, is Kaunas onlosmakelijk Litouws, zo legde een gids uit.

In Kaunas was het overigens even grijs en miezerig als de voorbije dagen in Vilnius. Mathilde had zich herfstig gekleed in een grijs-oranje topje en jurk van de Antwerpse designer Dries Van Noten. Daarbij combineerde ze een oranje turban van de Brusselse hoedenontwerpster Fabienne Delvigne, met nagemaakte bladeren. Geen twijfel mogelijk: het is herfst.

Het is de gespecialiseerde website Garderobe Royale opgevallen dat Mathilde haar outfit van Dries Van Noten graag draagt op staatsbezoeken, eerder in het Groothertogdom Luxemburg (2019). Vanuit Kaunas vlogen Filip en Mathilde nadien terug naar België.

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde met de president van Litouwen en z'n vrouw. © Photo News

Volledig scherm De vermoeidheid leek even toe te slaan. © Photo News

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde bezochten de culturele hoogtepunten in de stad Kaunas. © Photo News

