Oom Kate Middleton gelooft nooit dat ze iemand deed huilen: “Meghan is een actrice en weet hoe ze moet manipuleren”

Eén van de voornaamste problemen die Meghan Markle lijkt te hebben met het koningshuis, is dat ze nooit het gerucht uit de wereld hebben geholpen dat zij Kate aan het huilen bracht. “Het tegenovergestelde is gebeurd”, liet ze optekenen bij Oprah Winfrey. “Kate heeft mij doen huilen. Het ging over de jurken van de bruidsmeisjes. Ze had een slechte dag toen, denk ik, en ze werkte dat op mij uit. Achteraf heeft ze zich verontschuldigd en stuurde ze me bloemen. Het koningshuis wilde de geruchten echter niet rechtzetten.”

Nu spreekt Goldsmith, de oom van Kate, voor het eerst in The Mail on Sunday. “Ik geloof nooit dat Kate Meghan heeft doen huilen”, zegt hij met klem. “Ik ken Kate al sinds ze werd geboren, en ze heeft geen gemeen bot in haar lichaam. Dat ligt simpelweg niet in haar natuur. Ze is nog mooier aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Als iemand een woedeuitbarsting had, ben ik er zeker van dat het Meghan was. Kate zal geprobeerd hebben om de lieve vrede te bewaren. Ik zal vechten voor Kate’s eer tot de dag dat ik sterf. Ze is de meest fantastische persoon die ik ooit heb ontmoet.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Gary Goldsmith © photo_news

Tijger

Hij is naar eigen zeggen teleurgesteld in Meghan Markle. “Toen het nieuws over hun verloving naar buiten kwam, was ik net als iedereen heel blij voor Harry. Het leek op echte liefde, een match made in heaven. Maar wat er daarna gebeurde is echt tragisch.”

“Ik geef Meghan niet de schuld”, bedenkt hij zich. “Ze is een sterretje uit Hollywood. Je kan een tijger niet veroordelen omdat hij de kop van een schaap bijt. Maar ik geloof geen woord dat uit haar mond komt. Ze is een actrice en weet perfect hoe ze een publiek kan manipuleren. Ik geloof bijvoorbeeld ook niet dat ze de tekst van het Engelse volkslied heeft moeten opzoeken op het internet. Harry zingt dat liedje al sinds hij vijf was.” Dat Meghan geen hulp kreeg van het koningshuis toen ze hen vertelde over haar mentale problemen, vindt hij ook ongeloofwaardig. “De laatste keer dat ik checkte, was Harry het gezicht van een organisatie voor mentaal welzijn”, klinkt het. “Waar was hij toen zijn vrouw hulp nodig had? Als haar echtgenoot had hij haar toch steun en professionele hulp kunnen verzekeren? In plaats van naar het buitenland te vluchten? Hij heeft in het leger gezeten, hij zou dus voor zichzelf en zijn vrouwen moeten kunnen opkomen.”

Veel meer goede woorden voor Harry heeft hij niet. “Hij claimt dat hij een familiemens is, maar hij heeft iedereen die van hem houdt pijn gedaan. Je vraagt toch niet om een stap terug uit de monarchie en om privacy, om daarna je hele familie en je grootmoeder onder de bus te gooien op tv? Waarom zou je dat doen? De koninklijke familie is niet racistisch of seksistisch. Ze zijn een moreel kompas.”

Plichtsbesef

Hij bekijkt de houding van de Sussexen in contrast met die van zijn nichtje en haar echtgenoot, William. “Kate en William beseffen allebei heel goed dat ze door de belastingbetalers betaald worden om een job te doen. En dat doen ze heel goed! Het is een moeilijke taak. Een meedogenloze, zelfs. Maar het is ook een privilege. Als je dat privilege krijgt, gooi je dat niet weg. In alle jaren dat Kate in de publieke belangstelling heeft gestaan, heeft ze geen voet verkeerd gezet. Ze is geboren voor die rol. Ze is boven haar critici uitgestegen een deed gewoon verder met haar werk. In tegenstelling tot sommigen...”

LEES OOK

Volledig scherm Kate en haar echtgenoot, prins William. © Photo News