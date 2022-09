Ook voor prinsen en prinsessen gaat de bel: hier gaan de jonge royals naar school, in binnen- én buitenland

Royalty Jarige prins Gabriël gaat maandag naar het leger

Hij staat in de schaduw van zijn oudere zus kroonprinses Elisabeth, maar dit weekend is híj de koninklijke blikvanger: prins Gabriël wordt zaterdag 19. Ter gelegenheid van die verjaardag verspreidt het koninklijk paleis een nieuwe foto van hem. Strak in donker pak met blauw-oranje das, de blik afgewend van de lens, zo poseerde hij bij hem thuis op het kasteel van Laken.

