Ook nieuw schooljaar voor koninklijke familie: zoveel betalen Filip en Mathilde voor de studies van hun kinderen

royalty Paleis deelt nieuwe foto van jarige prins Gabriël (20): hij blijft in het leger

Prins Gabriël viert vandaag, zondag, zijn 20ste verjaardag. Daarom heeft het koninklijk paleis een nieuwe foto van hem vrijgegeven. Er is ook meer duidelijkheid over wat de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde in het nieuwe academiejaar gaat doen.