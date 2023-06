Ook Netflix trekt deal van Harry en Meghan in twijfel: “Niet zeker of ze overige 51 miljoen nog krijgen”

Royalty “Een ongekend duel”: buitenland­se pers raakt niet uitgepraat over ‘modestrijd’ Mathilde en Máxima

De eerste dag van het Nederlandse staatsbezoek aan België is dinsdagavond plechtig afgesloten met een staatsbanket in het Kasteel van Laken. Tijdens het gebeuren hield koning Filip (63) een toespraak waarin hij lovend was over de relatie tussen België en Nederland. Al was het toch vooral de stijl van koningin Mathilde (50) en koningin Máxima (52) die uitvoerig werd besproken in de (buitenlandse) media.