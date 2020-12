Ook de Queen viert kerst zonder haar kinderen en kleinkinderen: “Ze weet hoe belangrijk dat is”

RoyaltyDe kogel is door de kerk: koningin Elizabeth (94) en haar echtgenoot prins Philip (99) zullen kerstmis dit jaar helemaal alleen doorbrengen. Zonder kinderen, zonder kleinkinderen. Dat bevestigt een woordvoerder van het koninklijke paleis in The Mirror.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zetten de coronamaatregelen een domper op de kerstvreugde. Drie huishoudens kunnen in de kerstperiode samen een bubbel vormen om te vieren. Maar kiezen is verliezen, en dus zal koningin Elizabeth - die sowieso al vier kinderen en acht kleinkinderen heeft - de kerst enkel met haar echtgenoot, prins Philip, doorbrengen.

Goede voorbeeld

“Ze wil het goede voorbeeld geven”, vertellen verschillende bronnen uit het paleis aan The Mirror. “De koningin is zich enorm bewust van de nood aan voorzichtigheid in deze periode. Kerstmis is daarop geen uitzondering. Bovendien hebben de koningin en de hertog het geluk dat ze al elk jaar met hun familie hebben kunnen vieren. Ze vinden het prima om er dit jaar een rustige kerstperiode van te maken. En net zoals iedereen hopen ze dat alles weer normaal zal zijn in 2021.”

Een woordvoerder van het paleis voegde daaraan toe: “De koningin en de hertog van Edinburgh hebben de nodige adviezen in acht genomen en hebben besloten dat ze dit jaar kerst zullen doorbrengen in Windsor." Elizabeth en Philip bevinden zich al sinds maart in het paleis van Windsor. Normaal gezien brengen ze de feestdagen door op hun landgoed in Sandringham, maar dat zal dit jaar - voor het eerst in 33 (!) jaar - dus anders zijn. Volgens ingewijden heeft die beslissing ook te maken met hun personeelsleden. Die zitten al maanden in een soort van ‘koninklijke bubbel’ - zonder direct contact met hun familieleden - om de koningin en haar hoogbejaarde echtgenoot te beschermen. Door in Windsor te blijven - dat redelijk dicht bij de hoofdstad Londen ligt - zullen de werknemers de kans krijgen om hun familie toch iets vaker te zijn tijdens deze feestelijke periode.

Videobellen

Toch wordt het geen eenzame kerst voor de Queen. Volgens bronnen heeft ze de smaak van het videobellen helemaal te pakken na eerdere telefoontjes naar onder meer prins Harry en diens zoon Archie, en gaat ze dan ook tijdens de kerstperiode tijd vrijmaken om via Zoom met haar familieleden te praten. Wie toch wil langskomen op Windsor, duffelt zich maar beter flink in. Bezoek kan enkel buiten ontvangen worden, klinkt het nog.

