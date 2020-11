Ook de Queen moet kiezen: welke familieleden mogen in haar kerstbubbel?

Royalty Zara Phillips, de ‘normale’ kleindoch­ter van Queen Elizabeth, is razend populair: “Wij hebben ons eigen succes gemaakt”

15 november Ze verschijnt in het openbaar zonder make-up, in joggingbroek, met een petje op haar hoofd en ze is bijna altijd goedlachs. Ze schrikt er ook niet voor terug om in het openbaar haar echtgenoot Mike Tindall (42) en haar dochters Mia (6) en Lena (2) te knuffelen en te kussen. En net dat ongedwongen en normaal gedrag maakt Zara Phillips (39) zo populair bij de Britten. De dochter van prinses Anne (70) en haar eerste echtgenoot Mark Phillips (72) wordt enorm bewonderd om haar eigenheid. “Ik ben mijn ouders zo dankbaar dat ze me geen koninklijke titel gegeven hebben.”