Ook dat nog: Britse politie start onderzoek naar schandalen bij organisatie prins Charles

Royalty Prins Andrew koopt zijn vrijheid af met flink wat hulp van de Queen: “Dit is geen donatie, dit is bloedgeld”

Prins Andrew (61) verschijnt dan toch niet voor de rechter in New York. De Britse royal kwam tot een schikking met Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van verkrachting. Waar Andrew aanvankelijk nog heel strijdlustig was, gooit hij nu plots de handdoek — en een hallucinante som geld — in de ring. Welk bedrag was er nodig om Virginia te overtuigen? Waar haalde hij dat geld vandaan? En zat zijn moeder er voor iets tussen? “Deze situatie is schrijnend en verontrustend.”

