Ook Belgische koningskinderen kruipen terug achter de schoolbanken

Op de foto zijn kroonprinses Elisabeth (19), prins Gabriel (18), prins Emmanuel (15) en prinses Eléonore (13) te zien. “Fijne start aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten”, luidt het bijschrift. Prins Emmanuel en prinses Eléonore startten gisteren in de middelbare school in eigen land. Prins Gabriel begon aan het National Mathematics and Science College in Warwickshire, een prestigieus college waar leerlingen klaargestoomd worden voor nog prestigieuzere universiteiten. Prinses Elisabeth mag nog iets langer van de vakantie genieten. Zij start begin oktober met de richting geschiedenis en politiek aan het Lincoln College in de Engelse stad Oxford.