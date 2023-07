Onze royalty-expert analyseert ‘De Grote Peiling - Koningshuis’: “Slechtere punten dan Willem-Alexander, maar werklust valt op”

ROYALTY Een nieuwe hartenko­nin­gin? Prinses Delphine toont stukje van outfit voor Nationale Feestdag

Haar volledige look is nog een goedbewaard geheim, maar een ding is nu al zeker: prinses Delphine zal ook dit jaar schitteren op de Nationale Feestdag. BV-stylist Jody Van Geert - die de Belgische royal tot z’n klantenbestand mag rekenen - schakelde de hulp in van ontwerpster Ebru Sari, en deelde een eerste foto van die samenwerking. “Voor mij is Delphine truly a princess of the hearts”, klinkt het.