Onze royalty-expert analyseert ‘De Grote Peiling - Koningshuis’: “Koning Filip mist naturel, maar Mathilde laat hem schitteren”

Royalty Van een Indische ‘indringer’ tot een Russische spion: de schandaal­ge­schie­de­nis van Frogmore Cottage gaat al véél verder terug dan Harry en Meghan

De koninklijke residentie Frogmore Cottage kwam de laatste maanden maar al te vaak in het nieuws, om alle verkeerde redenen. Zo werden prins Harry (38) en Meghan Markle (41) verplicht om de sleutels weer in te leveren, na hun vertrek naar de VS. Maar het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat het pand rechtstreeks verbonden was met grote royalty-schandalen.