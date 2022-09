Onze reporter ziet in Londen geschiedenis geschreven worden: “Je voelt aan alles: dit maken we nooit meer mee”

Royalty HERLEES. Rij om Queen te groeten is al 13 uur lang, memoires van prins Harry worden uitgesteld

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. De kist van de overleden Queen Elizabeth II is gisteren van het Schotse Edinburgh overgebracht naar Buckingham Palace. De kinderen en kleinkinderen van de Queen, inclusief Harry en Meghan, wachtten de kist op in het paleis. Vannacht werd de kist opgesteld in de Bow Room, vanmiddag wordt ze overgebracht naar Westminster Hall.

15 september