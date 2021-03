Onze reporter over interview van Harry en Meghan: “Wondes helen gebeurt snotterend en morsig. Niet in een fotogeniek interview”

ONZE OPINIE. Met hun ruzies en modderge­vech­ten lijken royals soms bijna “gewone mensen”. Spoiler alert: dat zijn ze ook

4 maart Op programma’s als Big Brother komt soms al kritiek. Hoe kies is het nog om mensen in een huis op te sluiten en daar de klok rond camera’s op te richten? Maar een veel extremer format loopt al veel langer, en bestaat in evenveel landen. We noemen het: “royals”. De meest ophefmakende reeks loopt al decennialang in Groot-Brittannië, en gaat dit weekend met een interview bij Oprah naar een nieuwe cliffhanger. Met hun ruzies en moddergevechten lijken het soms bijna “gewone mensen”. Spoiler alert: dat zijn ze ook.