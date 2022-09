Onze reporter in Londen ziet de Queengekte naar een hoogtepunt stijgen: zelfs wie bloemen wil leggen, moet uren wachten

Op één dag voor de begrafenis stijgt in Londen de Queengekte naar een absoluut hoogtepunt. Aan Westminster en voor Buckingham Palace hebben Britten hun tenten opgeslagen en in Greenpark, waar al dagen een bloemenzee groeit, kan er geen enkel boeket meer bij, ziet Sabine Vermeiren, onze reporter in Londen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is een uniek zicht: tegenover Westminister Abbey, waar morgen afscheid wordt genomen van de Queen, staat een rij tenten. Het zijn er, op de hoek van elk kruispunt, een paar tientallen. Dezelfde scène aan The Mall, de iconische laan die uitkomt op Buckingham Palace. Op plooistoeltjes, in Decathlon-tentjes en op dekentjes: honderden Britten verzekeren zich hier van de beste plek, als morgen de kist en de koninklijke familie passeren. De eersten stonden hier vrijdag al. Zoals bijvoorbeeld Magdalena Staples (38) en haar twee kinderen, Henrietta (9) en Douglas (10). Ze heeft een tentje bij, het is de derde dag dat ze hier kampeert. Magdalena is een groot fan van het Britse koningshuis, ze wil dit moment voor geen geld van de wereld missen. “Ik vond het belangrijk dat ook dat de kinderen hierbij waren, dit is een ervaring die ze misschien nooit nog meemaken. Ze zijn flink. We hebben wat gezelschapsspelen bij, speelkaarten, een paar kleurboeken, hun huiswerk en gelukkig hebben ze ook hun smartphones.” Al is het tricky om ze opgeladen te houden: de zeven powerbanks die Magdalena bij had, zijn tegen vanavond opgebruikt.

Volledig scherm Magdalena, Henrietta, Douglas en Zoe. Met een kaartspel doden ze de tijd. © Wannes Nimmegeers

Naast haar kampeert Zoe Maidment (25) uit Essex. Zoe is uit Essex, dat is op zowat anderhalf uur reizen van Londen. Haar uniform verraadt dat ze scoutsleidster is, dat is ook de reden waarom ze hier is. “Als scoutsleidster heb ik beloofd ‘my duty’, mijn plicht te doen voor de Queen, onze patronesse. Dat wil ook zeggen: ‘showing her my respects’.” Magdalena en Zoe kunnen het prima vinden met elkaar, eigenlijk kan iederéén het hier prima vinden met elkaar, de sfeer is er één van grote gemoedelijkheid.

Wat verderop zitten Caroline Weal (62) en Jackie Pease (55). Ze zijn allebei alleen gekomen, maar sinds vrijdag zijn ze elkaars stoepburen en dat bevalt prima. Jackie is van Derbyshire, Caroline van Kent. Eentje heeft een tent bij, de ander slaapt al twee nachten onder de blote hemel. Maar nog altijd ziet Caroline er koket en verzorgd uit. “Ik had bijna niks bij, ik wist niet of tenten toegelaten werden”, zegt ze. “Dus ik ben gekomen met enkel maar een slaapzak, een rolmat, een muts, handschoenen en warme sokken. Mijn kleinzoon van veertien was meegekomen, maar na één dag zei hij: ‘sorry nonna, but I’m going home’. Hij zag het niet meer zitten. Wat ik ook wel versta op die leeftijd. Maar zelf denk ik niet aan opgeven. Al regent het, al is het koud, ik wil dit moment niet missen.” Jackie: “Ik heb nog nooit in mijn leven een staatsbegrafenis meegemaakt en de kans is klein dat ik er na maandag ooit nog één meemaak. We’re making history here.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Caroline en Jackie © Wannes Nimmegeers

Als morgen de begrafenisstoet passeert, zitten Caroline en Jackie op de eerste rij. Koning Charles, kroonprins Harry en William: ze zullen echt vlákbij zijn. Al moeten Caroline en Jackie daarvoor dus eerst die laatste nacht nog trotseren. “Het is koud, maar we hebben al gemerkt: Prosecco helpt.” (lacht)

John Benum is 71, hij zit dik ingeduffeld op een klapstoeltje langsheen de route die morgen de kist zal afleggen. John zit hier al een volle dag, dat doet hij gelukkig niet alleen, twee vriendinnen, Charlotte (34) en Nicola (64), houden hem gezelschap. John heeft al wat last van krakende botten, maar ook voor hem geldt: hij moest hier zijn. “De Queen, ik beschouw haar bijna als mijn moeder”, zegt hij. “Ze heeft haar leven gegeven aan haar volk, we moeten dit terug doen voor haar.”

Volledig scherm John, Charlotte en Nicola © Wannes Nimmegeers

Londen ziet intussen zwart van het volk - het is zondag en massaal veel Britten zijn naar de hoofdstad afgezakt - en wie de Queen wil gaan groeten moet daar nog altijd meer dan vijftien uur voor aanschuiven. In Green Park, naast Buckingham Palace, groeide de afgelopen dagen een bloemenzee: daar ligt het nu vol en de bezoekers worden afgeleid naar Hyde Park. Maar ook daar schuif je uren voor aan, gemakkelijk vier of vijf. Rond bomen, op grasvelden: overal leggen mensen boeketten, tekeningen, beertjes Paddington en persoonlijke teksten.

Volledig scherm Wie vandaag bloemen wil leggen, schuift daar vier tot vijf uur voor aan. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm In Hyde Park groeit de bloemenzee aan. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Tussen de bloemen: hier en daar ook een beertje Paddington. © Wannes Nimmegeers

Lees ook: