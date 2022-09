Onze redactrice schrijft een afscheidsbrief aan Queen Elizabeth: “U was niet de cayennepeper, maar de neutrale maïzena. Perfect”

Er zijn weinig vrouwen die kunnen zeggen dat David Beckham voor hen in de rij stond, twaalf uur lang. U wel. Maar het wachten is nu voorbij, de laatste reis begint, het eindpunt van vele avonturen. Als koningin hebt u - in rok en met handtas - alle hoeken van de wereld gezien. U was in Kenia in 1952, lang voor de toeristensafari’s, even later was u in Bermuda en Tonga. Misschien vallen er vandaag tranen, maar zijn tranen nodig voor een leven dat zo lang en zo rijkgevuld was? Of zou het kunnen dat de wereld eigenlijk om iets anders rouwt?