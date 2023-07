Ontwerper van Kate Middleton beschuldigt prinses Delphine van plagiaat: “Schaamteloze copycat”

De toekomstige Britse koningin, prinses Kate, droeg een groene manteljurk van ontwerper Andrew Gn tijdens de traditionele Trooping the Colour-ceremonie eerder deze zomer. Vrijdag, op de Belgische Nationale Feestdag, dook prinses Delphine op in een jurk met zelf ontworpen print van Atelier ExC. Maar het viel op dat het silhouet, de plaatsing van de knopen én de zakken wel heel erg deden denken aan de jurk van Kate.

Puur toeval?

Bewuste kopie of inderdaad toeval? We vroegen het aan een kenner. “De gelijkenis tussen de manteljurk van Delphine en die van Kate is inderdaad treffend als je erbij stilstaat”, zo zegt koninklijke mode-expert Jelka Van Duyse. “De ronde halslijn, de knopenrij, de plaatsing van de zakken... Ze zien er opvallend hetzelfde uit. Toch ben ik ervan overtuigd dat al die overeenkomsten puur toeval zijn, en dat bevestigt ook Atelier ExC, die Delphine’s outfit ontwierpen. Beide kledingstukken zijn gebaseerd op een wel heel klassiek patroon in de modewereld, namelijk dat van Chanel. Het is dus een beetje hypocriet van Andrew Gn om Atelier Exc van plagiaat te beschuldigen wanneer hij zelf niet echt origineel voor de dag kwam met zijn eigen ontwerp.”