Ontspannen de Britse royals eindelijk hun ‘stiff upper lip’? “Begrafenis prins Philip was belangrijk keerpunt voor koningshuis”

Prins Harry maakt indruk met speech over coronavac­cin: "Het moet voor iedereen beschik­baar zijn"

10:58 Prins Harry (36) vindt dat elk land voldoende coronavaccins tot zijn beschikking moet krijgen. Dat zei de prins volgens Amerikaanse media in een toespraak tijdens het digitale vaccinatiebenefietconcert ‘VAX LIVE: The Concert to Reunite the World’, dat zondag werd opgenomen. Het was zijn eerste publieke verschijning sinds de begrafenis van zijn grootvader, prins Philip.