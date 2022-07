Ontspannen aan hun privéstrand of op zeilavontuur met het koninklijke jacht: zo luxueus gaan de royals op vakantie

Royalty Kleinkinde­ren en haar oude huis zijn haar toevluchts­oord: hoe Camilla’s vorige leven haar redding is als royal

Feest aan het Britse hof: hertogin Camilla is 75. En het wordt haar gegund, zo weet ‘Story’. Want de Britten zijn, dankzij Camilla’s heerlijk nuchtere houding, de laatste twee decennia ontdooid. De queen van morgen is zo gegrond gebleven omdat ze geregeld, mét slobbertrui maar zonder Charles, terugkeert naar het leven van toen ze nog gewoon Camilla Parker Bowles was. “Ik kom het meest tot rust in de tuin.”

