Ongeziene vrijheid en 975 miljoen euro te spenderen: wie is prinses Mahra van Dubai, het favorietje van de emir?

Royalty Na de gewaagde privéfoto’s: “Nederland­se prinses Alexia al feestend gespot in Argentijn­se nachtclub”

De Nederlandse Alexia doet haar reputatie van ‘rebelse prinses’ opnieuw alle eer aan. In oktober vorig jaar doken er al enkele gewaagde feestfoto’s van de (nu) 17-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op. Ondertussen staat Alexia opnieuw in de schijnwerpers. Argentijnse media schrijven namelijk dat ze het meisje gespot hebben in een nachtclub in Buenos Aires.

29 december