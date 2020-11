Ongezien: omstreden Thaise koning plots overvallen door tv-ploeg met lastige vragen

“Geen commentaar, geen commentaar”, was de aanvankelijk verschrikte reactie van Vajiralongkorn op de vraag wat hij te zeggen had tegen de studenten die al maanden de straat opgaan en om hervorming vragen. “We houden van iedereen evenveel”, was vervolgens het even korte als diplomatieke antwoord.

Op de vervolgvraag of er ruimte is voor een compromis, antwoordde de koning: “Thailand is het land van compromissen.” Daarna draaide hij zich af van het nieuwsteam, terwijl zijn echtgenote koningin Suthida, die hem al de hele tijd stevig had ondersteund, uitbundig ging zwaaien. “We houden van jullie allemaal, we houden van jullie allemaal.”

Onder de massa

De cameraploeg kon de vorst bereiken omdat het koningspaar, plus koninklijke bijvrouw Sineenat en de twee dochters van de koning, vanuit het Grand Palace in Bangkok “een bad in de menigte” namen en zich al wandelend mengden tussen de duizenden eerder op de dag aangevoerde monarchisten. Vajiralongkorn maakte af en toe een praatje, onder andere met een acteur die eerder had opgeroepen geweld te gebruiken tegen de anti-regeringsdemonstranten.

Koning Vajiralongkorn kwam naar het paleis om in de Wat Phra Kaew-tempel de kleding te wisselen van het daar vereerde beeld van de smaragdgroene Boeddha. Dat is een taak die is voorbehouden aan de koning, die het driemaal per jaar bij het wisselen van de seizoenen moet doen. Het beeld heeft nu zijn winterkleed gekregen.

Volledig scherm De koning werd in de menigte overvallen door de cameraploeg. © AFP

Nooit eerder gebeurd

Het was nog nooit voorgekomen dat de koning door media werd ondervraagd, laat staan over een politiek gevoelig onderwerp en dat hij antwoord gaf. Thaise media legden uit dat ze altijd op ruime afstand van de koninklijke familie worden gehouden en strenge instructies hebben. Zo moeten fotografen knielen en het hoofd nederig buigen wanneer de koning langsloopt, hetgeen het van dichtbij maken van foto’s onmogelijk maakt. “Een Thaise verslaggever had dit nooit kunnen doen”, aldus de Engelstalige nieuwssite Khaosod.

Volgens een lid van de Thaise televisieorganisatie die beelden van koninklijke optredens distribueert onder de verschillende televisiezenders, is er geen verbod op het stellen van vragen, maar is het wel een ongeschreven regel dit nimmer te doen. Koning Vajiralongkorn liep meteen weg van het team van Channel 4, maar gaf zijn dochter prinses Sirivannavari na een geanimeerd gesprek opdracht nog even naar de nieuwsploeg te gaan om hen te verzekeren dat de koninklijke familie “van alle Thai houdt.” Ze voegde eraan toe dat Thailand heel vredig is.

De koning zou zondagnacht weer uit Thailand vertrekken na een verblijf van ruim drie weken, de langste periode dat hij het afgelopen jaar in eigen land is geweest. Maar afgelopen week is besloten de reis naar Duitsland uit te stellen.

