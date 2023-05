“Ongepast”: Gravin Eloise onder vuur na het dragen van badpak in Nederlands tv-programma ‘Het perfecte plaatje’

ROYALTYDe Nederlandse gravin Eloise van Oranje zorgt voor heel wat ophef nadat ze voor een fotoshoot in het RTL 4-programma ‘Het perfecte plaatje op reis’ in badkleding poseerde. “Ongepast als lid van de koninklijke familie”, klinkt het her en der. De royal krijgt echter ook veel steun.

De passage van gravin Eloise van Oranje in het RTL4-programma ‘Het perfecte plaatje op reis’ waarbij ze een - keurig - zwart badpak draagt, leidt tot heel wat discussie. In het praatprogramma ‘RTL Boulevard’ laat royaltykenner Jeroen Snel weten dat hij de zomerse fotoshoot ongepast vindt. “Ik denk dat het een grensvalletje is”, zegt hij. “Het randje wordt wel opgezocht. Wat mij betreft had ze het helemaal niet hoeven doen. Ze is best beroemd en het is natuurlijk ook leuk om aan het programma mee te doen, maar ze blijft toch lid van de koninklijke familie.” Columniste Angela de Jong is het helemaal eens met Snel. Ze schrijft dat ‘Beatrix zich verslikte in de thee toen ze haar royale ‘bombonella’s’ liet zien. Ik snap haar heel goed’.”

Gravin van Eloise in 'Het perfecte plaatje' op RTL4.

William Rutten, jurylid in ‘Het perfecte plaatje op reis’, vindt de kritiek overdreven. “Niemand had verwacht dat ze zou meedoen aan het programma. Het is hartstikke leuk en je merkt aan haar dat ze zich totaal niet beter voelt dan anderen. Ik vind dat je haar echt leert kennen in dit programma en ik weet zeker dat de kijkers haar in hun hart gaan sluiten. Het is gewoon een leuke, jonge Hollandse meid die voor haar doel gaat. Dat hoor je te doen in dit programma. Dus die hele ophef snap ik niet zo goed. We zien wel meer mensen in badpak, toch?”, aldus Rutten in ‘RTL Boulevard’. De eerste uitzending met Eloise van Oranje lokte 1.700.000 kijkers.

Prachtige vrouw

Ook op sociale media krijgt Eloise van Oranje heel wat steun. Van “Ze is een prachtige jonge vrouw” en “Mannen moeten hun mond houden over kleding van vrouwen” tot “Het is haar leven en lichaam. Dat het koningshuis zich steeds zo netjes moet gedragen is grote onzin. Laat ze lekker gaan, het zijn ook mensen”.

