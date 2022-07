Ongeluk, zelfmoord of uit de weg geruimd? Prinses van Qatar op mysterieuze wijze overleden

RoyaltyWat is er gebeurd met Kasia Gallanio (45), de Amerikaanse die prinses was van Qatar? De vrouw werd dood aangetroffen in haar luxe-appartement in het Spaanse Marbella, maar een autopsie kon geen uitsluitsel brengen over de oorzaak. “Ik ben er 100 procent zeker van. Iemand heeft beslist dat het haar tijd was om te sterven”, menen haar beste vrienden. Kasia en haar ex-man Abdelaziz (73), oom van de emir van Qatar, zaten verwikkeld in een bittere strijd die de duistere geheimen van de koninklijke familie dreigde bloot te leggen.