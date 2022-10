Onderzoek drijft Marokkaanse koning in het nauw: hoe alles en iedereen moet wijken om zijn vrienden te verrijken

Royalty Steeds meer geruchten, maar paleis zwijgt: is de koning van Marokko ernstig ziek?

Er stonden parades en vuurwerk op de planning, maar in Marokko heeft koning Mohammed VI (58) alle festiviteiten voor de nationale feestdag geschrapt. Officieel vanwege de coronacrisis, maar volgens diplomatieke bronnen is er veel meer aan de hand. Zo is de vorst al wekenlang niet meer in het openbaar verschenen, en de laatste keren dat hij zich liet zien zag hij er mager en vermoeid uit en had hij moeite om zijn zinnen af te maken. Het paleis zou zelfs oude beelden verspreiden om de geruchten te verstommen. Het zorgt ervoor dat steeds meer Marokkanen zich de vraag stellen: is de koning nog wel in staat om te regeren?

