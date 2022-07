“Onderschat prins Charles niet”: troonopvolger neemt het stilaan over en huurt meteen de ‘vijand’ in

Het Britse koninklijk paleis heeft de functieomschrijving van koningin Elizabeth II voor het eerst in tien jaar omgevormd. Dat stond te lezen in het jaarverslag van het Britse koningshuis. De lijst met Elizabeths taken bevatte onder meer de opening van het parlementaire jaar, de benoeming van de premier en het brengen en ontvangen van staatsbezoeken. Op de bijgewerkte versie staat nu alleen dat de rol van de koningin ‘een reeks parlementaire en diplomatieke taken omvat’ en dat ze alleen nog bezoekende staatshoofden ‘ontvangt’. Het is niet onlogisch dat haar zoon en opvolger, prins Charles, die taken van haar overneemt. Daardoor komt hij steeds meer op de voorgrond te staan. Charles opende in mei al namens zijn moeder het parlementair jaar en hield toen ook de troonrede. Het was de eerste keer in 59 jaar dat de inmiddels 96-jarige koningin afwezig was. De prins van Wales doet ook alle buitenlandse bezoeken. Van Elizabeth, die de laatste maanden kampt met een wankelende gezondheid, wordt verwacht dat ze geen reizen meer zal maken.