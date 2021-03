Ondanks zieke prins Philip gaat spraakmakend interview met Harry en Meghan gewoon door: “Er staat te veel op het spel”

Royalty Samantha Markle moest zwanger­schap van halfzus Meghan via media vernemen

18 februari Dat Samantha Markle (56) alweer geen goed woord over heeft voor haar halfzus Meghan Markle (39) is niets nieuws. Aan RTL Boulevard liet Samantha weten dat het geen verrassing is dat Meghan haar niet persoonlijk heeft ingelicht over de zwangerschap. “Hetzelfde gebeurde bij Archie. Wij hoorden niks. Ze heeft ook mijn vader niet gebeld”, aldus Samantha.