Ondanks ongeziene veiligheidsmaatregelen loopt de release van Harry’s memoires helemaal mis: boek nu al verkrijgbaar in Spanje

De wereld telt momenteel in spanning af naar dinsdag 10 januari. Vanaf deze datum is 'Spare', het langverwachte boek van prins Harry (38), wereldwijd te koop. Penguin Random House, de uitgeverij die de memoires op de markt brengt, doet er ondertussen alles aan om de inhoud van het alom gevreesde boek geheim te houden. Al lijkt het hier en daar toch serieus fout te lopen…

In enkele Spaanse boekenwinkels is ‘En La Sombra’, de Spaanstalige versie van ‘Spare’, namelijk nu al verkrijgbaar, en dat maar liefst vijf dagen voor de officiële releasedatum van het boek. Eerder raakte nochtans bekend dat de uitgeverij die de memoires van prins Harry op de markt brengt ongeziene veiligheidsmaatregelen genomen had om dergelijke situaties te vermijden. Het plan was dat het boek op 10 januari, komende dinsdag, overal op hetzelfde moment te koop zou worden aangeboden. In Britse boekenwinkels zou ‘Spare’ vanaf dinsdagochtend in de winkelrekken liggen. Het e-boek zou op dezelfde dag, kort na middernacht, aangeboden worden.

‘Spare’, dat bij ons de titel ‘Reserve’ krijgt, zal in maar liefst zestien talen beschikbaar zijn waaronder Chinees, Fins, Hongaars, Spaans en Portugees. Maar ook in al deze landen ligt de releasedatum vast op dinsdag 10 januari. Wie in Australië woont, moet zelfs een dag langer wachten om het boek in handen te krijgen. Door het uurverschil zijn Harry’s memoires daar pas beschikbaar vanaf 11 januari. In de VS komt de online versie dan weer online als het klokslag middernacht is in het Verenigd Koninkrijk. Ook de leveringen naar de boekenwinkels zelf zouden erg last-minute zijn. Op deze manier wil men vermijden dat er kopieën van het boek gelekt worden.

Het is ondertussen al bijna zestien jaar geleden, sinds de release van het laatste ‘Harry Potter’-boek in 2007, dat er nog zo’n strenge veiligheidsmaatregelen van kracht waren. Toen het laatste manuscript van J.K. Rowling officieel af was, nam een advocaat van de Amerikaanse uitgeverij het boek mee van Londen naar New York. De man in kwestie zou zelfs op het schrijfsel gezeten hebben gedurende de vlucht.

Wanneer er kopieën naar boekenwinkels verstuurd werden, werden vrachtwagens uitgerust met een soort van tracker. Vervolgens konden satellieten in de gaten houden of de voertuigen afweken van hun route. De boeken zelf lagen op pallets die voorzien waren van een alarmsysteem. Werknemers van drukkerijen werden op hun beurt dan weer met ontslag bedreigd als ze probeerden om details te verspreiden. Sommige Duitse uitgeverij hadden hun medewerkers zelfs verboden om hun mobiele telefoons nog mee te nemen naar de drukkerij. Sommige werknemers moesten zelfs bijna in de duisternis werken om zo te voorkomen dat ze het boek zouden lezen. Amazon zette bepaalde delen van hun magazijn dan weer af om beperkte toegang te garanderen.

