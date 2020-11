Ondanks gedeukte imago na ‘Megxit’: prins Harry gekroond tot 'meest sexy royal’

Royalty Prins William reageert voor het eerst op controver­si­eel interview van Diana: “De waarheid moet onthuld worden”

19 november Prins William (38) is blij dat er een nieuw onderzoek komt naar de gang van zaken rondom het interview dat zijn moeder prinses Diana in 1995 gaf aan het BBC-programma ‘Panorama’. “Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting”, zegt hij in een verklaring die door Kensington Palace is verspreid.