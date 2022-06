Ondanks doktersadvies en mobiliteitsproblemen: Queen Elizabeth rijdt weer paard

Een bron vertelt aan ‘The Sun’ dat Queen Elizabeth enorm geniet van het paardrijden. “Weer paardrijden is een prachtig teken na die zorgen over haar gezondheid. Om dat op 96-jarige leeftijd te doen is best opmerkelijk.” Zeker omdat de Queen in september vorig jaar het advies krijgt om te stoppen met paardrijden. Artsen vinden het op haar leeftijd niet meer zo’n verstandig idee, aangezien ze kampt met mobiliteitsproblemen. Die worden trouwens niet publiekelijk concreet gemaakt. Ze zorgen er in ieder geval wel voor dat de vorstin vorige maand enkele festiviteiten van haar jubileum moet missen. Ze wordt verschillende keren met een wandelstok gespot.