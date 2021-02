Royalty Meghan Markle wint kort geding tegen tabloid na publicatie van privébrief aan vader: “De schade die ze aangericht hebben, is groot”

15 februari Meghan Markle (39), de echtgenote van prins Harry (36), heeft donderdag een kort geding gewonnen tegen Associated Newspaper Limited (ANL), de uitgeverij van onder andere de tabloid Mail on Sunday. De hertogin van Sussex spande die aan nadat de krant een persoonlijke brief aan haar vader publiceerde. “Een inbreuk op m’n privacy”, volgens Meghan. Rechter Mark Warby van het Londense hooggerechtshof volgde die stelling: “Markle kon verwachten dat de inhoud van de brief privé zou blijven.”