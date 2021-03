Omgeving van prins William getuigt: “Hij mist zijn broer ontzettend hard”

RoyaltyPrins William (38) en zijn broer prins Harry (36) konden het altijd uitstekend met elkaar vinden, maar na de zogenaamde ‘Megxit’ is de relatie van de twee serieus verzuurd. Uit een nieuw rapport over William blijkt wel dat hij zijn broer nog steeds erg hard mist.

“Eens hij niet meer kwaad was over hoe alles gelopen is, kwam de afwezigheid van zijn broer erg hard aan”, dat vertelde een paleishulp in een interview met The Sunday Times. Verder geeft de medewerker van de koninklijke familie, die anoniem wenst te blijven, nog mee dat William en Harry alles met elkaar deelden. “Bijna elke dag hadden ze meetings samen en hadden ze veel plezier. Hij mist zijn broer ontzettend hard”, klinkt het nog.

Nu zijn broer niet meer in beeld is, heeft hij het gevoel dat hij er alleen voor staat. “Door de keuzes van zijn broer ziet zijn toekomst er helemaal anders uit. Hij krijgt te maken met immens veel druk en het zeker niet makkelijk”, aldus een vriend van de prins in een gesprek met dezelfde krant.

Verzoening in de toekomst

Ondanks het feit dat de beslissing van Harry hem diep geraakt heeft, zou het wel nog tot een verzoening kunnen komen. “Hij is er zeker van dat ze hun relatie in de toekomst kunnen herstellen.” Iets waar prins Harry zelf duidelijk ook voor te vinden is. Eerder deze week zei hij nog dat hij zijn broer doodgraag ziet, maar dat ze zich elk op een ander pad begeven.

Volgens de Britse krant zullen de twee broers in de komende maanden alvast enkele kansen krijgen om elkaar te ontmoeten. Zo viert prins Philip zijn 100ste verjaardag in juni en een maand later wordt er in het paleis een standbeeld van de overleden prinses Diana onthuld.

