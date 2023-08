Omgekeerde wereld: koning Charles is opvallend populairder ‘dankzij’ ruzie met prins Harry

ROYALTY Auteur bevestigt boekverfil­ming door Harry en Meghan: “Zo enthousi­ast”

Carley Fortune, auteur van het boek ‘Meet Me at the Lake’, heeft bevestigd dat prins Harry (38) en zijn vrouw Meghan Markle (42) haar boek gaan verfilmen. Zij hebben met Archewell Productions de filmrechten gekocht en werken samen met Netflix aan de boekverfilming. “Ik kan me geen betere samenwerking voorstellen”, klinkt het enthousiast bij Fortune.