Oeps, zelfs Biden zondigt tegen het koninklijke protocol tijdens ontmoeting met Elizabeth

Geen zorgen, het presidentiële bezoek van Biden aan het Verenigd Koninkrijk verliep op rolletjes. Maar dat nam niet weg dat de president buiten zijn weten om toch een paar regels heeft gebroken. Jammer voor Joe, die er op de dag zelf waarschijnlijk met een perfect record vanaf was gekomen als het een regenachtige dag was geweest. Maar de zon scheen met volle kracht, waardoor Biden zijn donkere zonnebril ophield tijdens een groot deel van zijn bezoek. Officieel mag dat helemaal niet in het bijzijn van de koningin. Het is één van de regels die nog wel bestaat, maar in de praktijk niet meer wordt afgedwongen.

Het was vooral een dag later dat hij zijn boekje te buiten ging. Biden onthulde namelijk dat hij met Elizabeth heeft gesproken over Xi Jinping en Vladimir Putin, de leiders van respectievelijk China en Rusland. “Ze wilde weten hoe die mannen waren, gezien ik ze binnenkort ga ontmoeten”, aldus de president. Het is echter compleet not done om de inhoud van gesprekken met de Queen openbaar te maken. Zo beging Biden op de valreep toch nog een faux pas.