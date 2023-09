Oeps, prinses Kate duikt op met gekwetste vingers: “Iets te wild gedaan met de kinderen”

Royalty Zijn land ligt in puin, hij zet luxeleven voort: hoe de Marokkaan­se koning schittert door afwezig­heid

Marokko is in diepe rouw. Sinds de verwoestende aardbeving zijn er al meer dan 2.500 slachtoffers geteld. Na de ramp betuigden staatshoofden van over de hele wereld onmiddellijk hun medeleven en steun aan het Marokkaanse volk. Maar hún koning, Mohammed VI (60), bleef lange tijd stil. Het illustreert volgens kritische stemmen hoe de wispelturige vorst zijn leven leidt: terwijl zijn volk smeekt en kreunt, spendeert hij zijn dagen in extreme luxe in het buitenland.