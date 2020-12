Oeps! Prins Harry gaat shoppen met Meghan en wordt aanzien als kerstboomverkoper

De opmerkelijke verwarring zou eerder deze week hebben plaatsgevonden, toen de hertog en hertogin van Sussex op zoek waren naar een kerstboom voor hun villa in Montecito, Californië, waar ze hun eerste kerst zullen doorbrengen sinds ze zijn afgetreden als senior royals. Volgens verkoper James Almaguer, die in de winkel werkt waar Meghan en Harry over de vloer kwamen, zou het koppel onopgemerkt zijn kunnen blijven, tot een kind plots naar Harry toeliep om hem om hulp te vragen.

“Meghan en prins Harry zijn vandaag naar mijn werk gekomen en we hebben hen hun kerstboom verkocht”, twitterde hij. “Het was een anticlimax, maar een heel, heel interessante ervaring.” Volgens de verkoper hadden Meghan en Harry op voorhand afgesproken om de winkel vrij te maken, maar uiteindelijk was er nog een familie binnen toen ze aankwamen. “We hadden een lege zaak toen ze arriveerden - hun agent boden hen een goed moment aan om langs te komen, in plaats van dat wij de winkel moesten sluiten. Er was een familie en hun opgewonden zoontje rende tussen de bomen naar Harry. Hij vroeg of hij hier werkte, zonder te weten wie hij was.”