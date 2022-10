Oeps, koning Albert krijgt plots telefoon van Paola tijdens fotomoment: “Kom je terug naar huis?”

Royalty Wijnen wijnen wijnen: koning Filip en koningin Mathilde genieten van bezoek aan Duitse wijngaard

Tijdens het driedaagse officiële bezoek aan de Duitse regio Rijnland-Palts hebben koning Filip en koningin Mathilde gisterenavond een wijngaard bezorgd: de Von Winning Winery in Deidesheim meer bepaald. Het koninklijke paar maakte eerst een wandeling over het terrein, tijdens de zonsondergang. Vervolgens mochten ze de wijnkelder in voor een woordje uitleg.

6 oktober