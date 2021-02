Nu zijn toestand onzeker lijkt: dit zal er gebeuren als prins Philip sterft

RoyaltyPrins Philip (99) verblijft al een week in het ziekenhuis, en veel Britten bereiden zich intussen voor op het ergste. Ondanks geruststellende berichten van Buckingham Palace dat de man van Queen Elizabeth later deze week naar huis mag, ligt het stappenplan voor zijn overlijden toch al klaar. Dit is wat er gebeurt wanneer ‘Operation Forth Bridge’ in gang wordt gezet.

Prins Philip werd afgelopen dinsdag opgenomen in het ziekenhuis, nadat de hertog onwel werd. Waar het paleis blijft beweren dat alles in orde is, maakt het volk zich toch zorgen. Philip kon eerder deze week namelijk rekenen op een bezoekje van zijn zoon Charles. Een bezoek dat niet is toegestaan volgens de coronamaatregelen en de kroonprins bovendien veel tijd kostte. De reis van zijn woning Highgrove House in Gloucestershire naar het King Edward VII-ziekenhuis in Londen - waar Philip verblijft - duurt meer dan twee uur, maar toch kwam de Britse prins langs om zijn zieke vader een hart onder de riem te steken. Op sociale media werd daarna angstvallig gefluisterd dat ‘Operation Forth Bridge’ binnenkort wel eens van start zou kunnen gaan.

‘Operation Forth Bridge’ is de officiële codenaam voor Philips overlijden. Het verwijst naar een brug tussen Edinburgh en Perth. Iedere royal heeft zo’n eigen codenaam. Voor de koningin is dat bijvoorbeeld ‘Operation London Bridge’. Als die codenaam wordt gebruikt, weten de medewerkers binnen de paleismuren wat er aan de hand is, en wat ze moeten doen.

Kinderen hangen beterschapskaartjes voor het ziekenhuis.

Een waarschuwing

Het zou kunnen dat er al een waarschuwing de wereld in wordt gestuurd nog voor Philip komt te overlijden. Dat gebeurt uiteraard alleen bij een verwacht overlijden. Bij verschillende Britse royals werd er al een bericht uitgestuurd, toen ze op hun sterfbed lagen, onder wie Queen Victoria en King George V.

Opdracht van de koningin

Na het overlijden zal het hoofd van het koninklijke huishouden overleggen met de eerste minister, op dit moment is dat Boris Johnson. De mogelijkheden worden besproken met de Queen, waarop zij haar officiële orders zal geven in verband met het overlijdensbericht en de begrafenis. Er wordt geen verdere actie ondernomen tot het overlijden van Philip wereldkundig is gemaakt door het paleis. Dat zal gebeuren op een traditionele manier: er wordt een boodschap uitgehangen aan de poort van Buckingham Palace. Daarnaast zal er ook een persbericht worden uitgestuurd. Als de Queen eerder sterft dan haar echtgenoot, zal de regerende monarch al deze beslissingen maken. Hoogstwaarschijnlijk zal het dan gaan om Charles, haar oudste zoon.

Als de queen eerder sterft, zou Charles de leiding hebben tijdens 'Operation Forth Bridge'.

Kwestie van uren

Er wordt verwacht dat het paleis zich strikt aan deze routine zal houden, en dat het slechts een kwestie van uren zal zijn voor de pers, en bijgevolg het volk, op de hoogte is van het overlijden. Als het overlijden ‘s nachts gebeurt, zal de bekendmaking echter pas om 8 uur ‘s ochtends worden uitgehangen. Traditioneel is BBC de eerste zender die op de hoogte wordt gebracht, wanneer een lid van de koninklijke familie sterft, maar de laatste jaren worden belangrijke berichten van het paleis naar alle nieuwsdiensten tegelijk uitgestuurd. Bijna al die zenders hebben vooraf opgenomen documentaires klaarliggen over het leven van elke royal. De Britten zullen dus bijzonder snel en zeer volledig worden geïnformeerd.

Periode van nationale rouw

Vervolgens zal er een periode van nationale rouw worden afgekondigd. Ook dit zal nog eens benadrukt worden door de lokale nieuwszenders. Deze periode geldt voor het volledige Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Tijdens deze periode hangen de vlaggen in het land halfstok, met uitzondering van de koninklijke vlag boven Buckingham Palace. Die representeert namelijk de hele monarchie, die uiteraard blijft verdergaan na het overlijden van Philip.

De ceremoniële staf of scepter die gebruikt wordt in het Britse parlement, wordt overdekt met een zwarte lap stof of aangekleed met een zwarte strik. Vrouwelijke parlementsleden moeten bovendien zwarte armbanden van precies 8,25 centimeter breed dragen aan hun linkerarm. Mannelijke parlementsleden dragen zwarte stropdassen.

De Queen zal geen officiële taken uitvoeren tot de rouwperiode eindigt. Dat betekent dat er voorlopig ook geen nieuwe wetten worden goedgekeurd.

Tot slot wordt er aan lokale overheden gevraagd om “zeer goed na te denken" over het al dan niet laten doorgaan van officiële aangelegenheden. In principe zouden alle feestelijkheden moeten worden stilgelegd.

Royals in het zwart

Vanaf het exacte moment dat de rouwperiode wordt afgekondigd, schrijft het koninklijke protocol voor dat leden van de koninklijke familie en iedereen die hen vertegenwoordigt overschakelen naar zwarte kleding. Daarnaast dragen ze ook een rouwband. Dat is meteen de reden waarom reizende royals nooit vertrekken zonder een zwarte outfit en een rouwband in zijn of haar koffer. De zwarte kleding wordt gedragen tot het eind van de rouwperiode, die meestal stopt na de begrafenis.



De Queen en prins Philip tijdens haar kroningsdag in 1953.

Harry keert terug

Onduidelijk is wat prins Harry zal doen wanneer zijn grootvader Philip komt te sterven. Gezien hij en zijn echtgenote Meghan uit de koninklijke ‘firm’ zijn gestapt, zijn ze niet verplicht om zwart te dragen. Royalty-watchers denken echter wel dat hij alsnog die keuze zal maken als teken van respect. Harry is bovendien in quarantaine gegaan voor het geval hij snel naar het VK moet afreizen. Hij woont momenteel in Californië, maar zal meteen terugkeren wanneer Philip op zijn sterfbed ligt. Hij zal daarna ook de begrafenis bijwonen.

Simpele begrafenis

Hoewel Philip als echtgenoot van de koningin recht heeft op een begrafenis met allerlei toeters en bellen, is hij daar zelf niet voor te vinden. In zijn testament liet de prins optekenen dat hij liever een bescheiden begrafenis wil in kleine kring. Hij wil graag een militaire begrafenis in St. George’s Chapel, om daarna begraven te worden in Frogmore Gardens, waar onder andere ook koningin Victoria en prins Albert zijn begraven.

