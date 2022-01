Nu ze opnieuw willen verhuizen: hoe gaat het nog met Harry en Meghan? “Ze hebben het vuil gespeeld, maar wel slim”

Royalty Prins Andrew moet bewijzen dat hij ‘niet kan zweten’ in rechtszaak tegen Virginia Giuffre

Virginia Giuffre, die prins Andrew (61) beschuldigt van verkrachting, wil dat de Brit in de rechtbank bewijst dat hij niet kan zweten. In een interview met BBC verklaarde hij namelijk dat “Virginia hem beschrijft als een vieze, zweterige man, maar dat kan niet, want ik kan niet eens zweten. Dat is voor mij fysiek onmogelijk.”

